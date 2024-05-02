Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları!

Erdoğan ile Özel ne konuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel görüşmesi sonrası ilk bilgiler kulislere düştü. CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre görüşme olumlu bir havada geçti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? İşte detaylar...

ERDOĞAN - ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'ne giderken, CHP ve AK Parti kaynaklarından alınan ilk kulis bilgileri de ortaya çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği ve en kısa zamanda CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Görüşme sonrası hem AK Parti hem de CHP kanadı sessizliğini korurken, CHP cephesinden gelen ilk kulis bilgilerine görüşme son derece olumlu ve verimli geçti. Gündem detaylı bir şekilde ele alındı.

CHP KAYNAKLARI: ERDOĞAN, CHP'YE İADE-İ ZİYARET YAPACAK

Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu ilettiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyaret gerektiğini söyledi. CHP kaynakları, Özel'in de bunun üzerine CHP'ye yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiğini ifade etti.

AK PARTİ KAYNAKLARI: ERDOĞAN, EN YAKIN ZAMANDA İADE-İ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Görüşme sonrası AK Parti kaynakları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın zamanda CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağını aktardı. Öte yandan Erdoğan'ın Özel'i seçim başarısından dolayı tebrik ettiği ve Özel'in başkan olması nedeniyle bir ivme yakaladığını söylediği öğrenildi.

Özel, Erdoğan'a "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Özel'e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.