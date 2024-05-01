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Erdoğan: Helal Rızık Peşinde Koşan Tüm İşçi ve Emekçi Kardeşlerime Selam ve Sevgilerimi Gönderiyorum

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Emekçi Politika Güncel Haberler

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