Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi ne zaman? Tarih belli oldu

Erdoğan- Özgür Özel görüşmesi ne zaman? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecek? İşte tarih!

ERDOĞAN İLE ÖZGÜR ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmenin yeri konusunda bir bilgi yok.

CHP lideri Özel, Erdoğan'la Çankaya Köşkü'nde görüşmeyi tercih edeceğini, ancak Beştepe'ye davet ederse oraya da gideceğini açıklamıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta katıldığı bir yayında görüşmenin "muhtemelen Beştepe'de olacağını" söylemişti.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme kamuoyunda büyük merak konusu. Zirvenin büyük bir ihtimalle Beştepe'de gerçekleşeceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta "İlk görüşme müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Sayın Özel önceki Genel Başkanları ve parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, bu bizim de ana gündemimiz" dedi.

Usta, Kanal 7'de yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söylemişti; "CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız."