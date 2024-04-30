Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Kadınların hak ve özgürlüklerini genişleten çalışmalara devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttükleri, kadınların hak ve özgürlüklerini genişleten başarılı çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde "Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi"nin açılışında konuşan Göktaş, kadının ailenin temeli ve toplumun bereketi olduğunu anlattı.

Emek ve fedakarlıkla, hayatı bir sanat inceliğinde işleyen, çalışan, üreten her bir kadının yarınların umudu olduğunu belirten Göktaş, "Hikayesiyle herkese ilham olan, ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için emek veren, ter döken kadınlarla, her birinizle gurur duyuyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bu ülkenin kadınlarının yapamayacağı hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Kadının her alanda aktif rol almasının ülkenin geleceği açısından son derece önemli ve kıymetli olduğuna işaret eden Göktaş, bugün bir araya gelmelerine vesile olan serginin, kadının sanatta varlık göstermesinin en güzel örneği olduğunu, Çınar Kültür ve Sanat Derneğinin kadınlarla yürüttüğü çalışmaları çok değerli bulduğunu dile getirdi.

Göktaş, sabır ve emeğin en güzel halinin çini sanatı olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Endemik bitkilerin sergilenen eserlere konu olmasının doğal ve kültürel zenginliklerin önemini vurgulaması açısından da önemli olduğuna işaret eden Göktaş, serginin bu konuda duyarlılığı arttıracağına inandığını söyledi.

"Kadınların haklarını koruyan bir anlayışla hareket ettik"

Bakan Göktaş, Türkiye'ye güç veren kadınlara sosyal, ekonomik ve siyasal alanda destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürüttüğümüz, kadınların hak ve özgürlüklerini genişleten başarılı çalışmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. Her zaman, 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' vizyonu doğrultusunda kadınların haklarını koruyan bir anlayışla hareket ettik. Önceliğimiz hep kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın istihdamının arttırılması oldu." ifadesini kullandı.

Hayata geçirdikleri projelerle ilgili Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi' projesiyle ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımlarını sağlıyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesiyle ülkemizde ne eğitimde, ne istihdamda yer alan genç kadınların iş, staj ve eğitimlerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis kız öğrencilerimiz için 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesini hayata geçirdik. Sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına şiddete mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planıyla, Türkiye Yüzyılı'nda kadınları her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Zeliha Özkök Arda, Göktaş'a çiçek takdim etti.

Serginin kursiyerlerine çiçek takdim eden, katılımcılarla aile fotoğrafı çektiren Göktaş, sergiyi gezerek, eserleri inceledi.

Endemik bitkilerin kendilerine özgü hikayelerle yorumlandığı ve geleneksel çini sanatıyla buluşturulduğu sergideki eserler 6 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. ???????