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Erdoğan, Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etti

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü ve Bahçeli, Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

(ANKARA) - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

Erdoğan, Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutuna saat 15.50'de geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen Bahçeli ve Erdoğan, gazetecilere poz verdikten sonra konuta geçti. Bahçeli-Erdoğan görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı arabasına kadar uğurladı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP Politika Güncel Haberler

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