Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerine selam ve sevgilerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." - ANKARA