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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını vurguladı. Ekonomi programının müspet sonuçlarının 2024'ün ikinci yarısından itibaren görülmeye başlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile İsmet Yılmaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulundu. Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı; Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı.

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi.

Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı.

Eğitimde yeni dönemi başlatacak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı. Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri, atılan adımlar değerlendirildi. Türkiye'yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda kurul üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda, dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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