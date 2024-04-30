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Erdoğan-Özel Görüşmesi 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde Gerçekleşecek

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyonda bir araya gelmiş ve kısa bir görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, özel kalemlerin buluşma tarihini belirleyeceklerini duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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