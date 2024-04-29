Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ne konuştu? Cumhurbaşkanı ve MHP Lideri neden bir araya geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi. Görüşmede yerel seçim ve sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ne konuştu? Cumhurbaşkanı ve MHP Lideri neden bir araya geldi? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ NE GÖRÜŞTÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

Görüşmede, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları, sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi. Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüştü. Gazze'deki son durum da ele alındı. İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ'DEN "İYİYİM" MESAJI

Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" yanıtını verdi.