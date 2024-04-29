(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra görüşecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Öğleden sonra gerçekleşmesi beklenen görüşmenin tam saati ve yeri ise paylaşılmadı.