Turkiye İsrail ile ticaretini durdurdu mu? Türkiye, İsrail ile olan ticareti neden durdurdu?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, bu kez de ikinci aşamaya geçerek İsrail ile ihracat ve ithalatı durdurdu. Peki, Turkiye İsrail ile ticaretini durdurdu mu? Türkiye, İsrail ile olan ticareti neden durdurdu?

TURKİYE İSRAİL İLE İHRACATLARI DURDURDU MU?

Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye'nin, İsrail ile ticaret konusunda aldığı kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde, bugüne kadar 15 bini çocuk, 35 binden fazla Filistinli sivilin hayatını kaybettiği, yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal planına Türkiye sert tepki göstermişti. İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Türkiye-İsrail hattında ticari ilişkiler de durma noktasına gelmişti.