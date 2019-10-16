Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı/ Fotoğraflar

Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı/ Fotoğraflar

16.10.2019 20:02
Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı/ Fotoğraflar
Kaynak: DHA
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