Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı/ Fotoğraflar

53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, takipçilerine çıplak pozla teşekkür etti
Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim
Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması
"Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü
Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok
Destici, kendisine söz vermeyen HDP'li Sancar'a sert çıktı: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz