Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç mahalle daha doğal gaz hizmetine kavuşuyor. Cizre ilçesinde 2023 yılı içerisinde Dicle, Kale ve Yafes Mahallesinde 2 bin haneye verilecek olan doğal gaz hizmeti çalışmaları başladı.

Cizre'de 3 mahalle daha doğalgaza kavuşuyor

ŞIRNAK - 2018 yılında doğalgaz hizmetinden faydalanmaya başlayan Şırnak'ın Cizre ilçesinde üç mahalle daha doğal gaz hizmetine kavuşuyor.

Cizre ilçesinde 2023 yılı içerisinde Dicle, Kale ve Yafes Mahallesinde 2 bin haneye verilecek olan doğal gaz hizmeti çalışmaları Konak Mahallesi Cizre Köprüsü üzerinde düzenlenen törenle ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran'ın dualarıyla başladı. Cizre'nin önemli sorunlarından bir tanesini daha çözmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, "2018 yılında doğalgaz hizmetinden faydalanan ilçemizde Dicle, Kale ve Yafes Mahallesinde yaklaşık 2 bin haneye daha bu hizmeti ulaştırmak için çalışmalara başladık. Cizre 2018 yılından bu yana doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Yalnız nehrin karşı yakasına doğalgaz verilememişti. Bu yıl valimizin yaptığı girişimlerle doğalgaz şirketi tarafından yapılan yatırımlarla bugün itibari ile köprümüzden doğalgaz borularını geçiriyoruz. Bunun ilk kazması da bugün vuruluyor" dedi.

2023 yılında yaklaşık yirmi kilometrelik bir doğalgaz hattı yapılacağını belirten Demir; "Bu 2 bin hane ile birlikte ilçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanan hane sayısı 6 bin haneye çıkacak. Cizre için çok önemli bir adım özellikle yaptığımız ziyaret ve görüşmelerde bize iletilen en önemli talep buydu. Bu sorunun çözülmüş olması bizleri gayet mutlu etti. Bu anlamda bu süreçte bize destek olan siyasilerimize ve başta Şırnak valimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cizreli iş adamı Veysel Şık ise doğalgaz hizmetinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından üç mahalleye verilecek olan doğalgaz hizmeti çalışmaları kurban kesimi sonrası borulara yapılan ilk kaynak ile başladı.