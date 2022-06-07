Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri bilgilendirdi - Haberler

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Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri bilgilendirdi

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından yaz aylarında artan boğulma olaylarına karşı öğrenciler hem bilgilendirildi, hem de uyarıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından yaz aylarında artan boğulma olaylarına karşı öğrenciler hem bilgilendirildi, hem de uyarıldı.

Meslek Tanıtımı ve genel güvenlik konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek için sık sık okullarda öğrencilerle bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe geneli ve bölgede artan boğulma olaylarına karşı öğrencileri hem bilgilendirdi, hem de vatandaşlara uyarı broşürleri dağıttı.

Vali Kamil Acun İlkokulunun 1. ve 2.sınıf öğrencileri ile bir araya gelen polisler yaz aylarının başlaması ve havaların ısınması sebebiyle ilçeden geçen Dicle Nehri'nde serinlemek amaçlı girilmemesi gerektiği, nehir, akarsu ve barajların yüzmek için tehlikeli olduğu öğrencilere detaylı bir şekilde anlatıldı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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