Cizre'de Şehri Nuh Huzur Uygulaması: 1254 Polis Görev Aldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1254 polisin katıldığı "Şehri Nuh Huzur Uygulaması" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre'de genel asayiş, kamu düzeni, vatandaşların huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla 11 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 ayrı bölge, sokak, cadde, yer ve mekanda 1254 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamalarda 1432 araç ve 6 bin 747 kişinin bilgileri sorgulandı, 385 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yer kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 1 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 1,27 gram esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 35 araç sürücüsüne 54 bin 158 lira idari para cezası kesildi.