Şırnak'ta kaybolan lise öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen lise öğrencisini arama çalışmaları 9'uncu gününde suda, karada ve havadan devam ediliyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 önce evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve en son Yafes Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına inerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp'i bulmak için arama ve kurtarma ekipleri su altı, su üstünde, karada ve havadan görüntü alarak arama çalışmalarına devam ediyor. AFAD, Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İHA Bürosu ekiplerinin 9 günden bu yana sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları, Suriye sınırının sıfır noktasında ve Dicle Nehri boyunca devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordinasyonunda başlayan arama çalışmaları, Yakacık köyü, İnci köyü ve Silopi'ye bağlı Yeşilyurt, Kavaközü ve Bostancı köyleri ile Irak ve Suriye sınır hattı boyunca havadan dron, karadan yürüyerek, suda bot ile su altında da balık adamlar tarafından titizlikle sürdürülüyor. Arama kurtarma çalışmalarına Van AFAD Başkanlığına bağlı dalgıç ekibi de destek veriyor.

9 günden bu yana Dicle Nehri kenarında çocuklarının bulunmasını umutla bekleyen Demiralp ailesi, "Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş ancak hala çocuğumuz bulunmadı. Sınır boyunca ve Dicle Nehri kenarında yaşayan insanlardan rica ediyoruz, çocuğumuz Mehmet Mehdi Demiralp'in ölüsünü ve dirisini gördüğünüzde en yakın güvenlik birimine haber verin. Çünkü çocuğumuz bulunmadan acımız dinmeyecek" dedi. - ŞIRNAK