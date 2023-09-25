Cizre'de Okçuluk Kursu Öğrencileri Türkiye Şampiyonu Olmak İstiyor

Şırnak'ta Cizre İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü okçuluk kursu öğrencileri, turnuvalarda aldıkları başarılardan sonra hedeflerini büyüterek Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Huzur ortamının sağlandığı Cizre'de, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan okçuluk kursu ile öğrenciler boş zamanlarını değerlendiriyor. Okçuluk eğitimi alan öğrencilerin hedefi Türkiye şampiyonası ve milli takım oyuncusu olmak.

3 yıldan beridir açılan okçuluk kursu, il geneli ve bölgede çeşitli turnuvalarda derece kazandı. Öğrenciler son katıldıkları Göbekli Tepe Okçuluk Turnuvası'nda 7 derece aldı. Cizreli öğrencilerin yeni hedefi Türkiye şampiyonu olmak ve Mete Gazoz gibi milli takım oyuncusu olmak.

Öğrencilerini Türkiye şampiyonluğuna hazırlayan antrenör Sinan Ekinci, amaçlarının iyi bir derece almak olduğunu belirtti.

3 yıldır okçuluk antrenörlüğü yaptığını ifade eden Ekinci, "Şırnak Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde okçuluk eğitimi veriyoruz. Okçuluk eğitimi verirken temel amacımız, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmek ve başka yönlere gitmelerini engel olmaktır. Çocuklarımızın mental sağlık ve zihinsel sağlık açısından gelişmelerini sağlamak. Şimdiye kadar birçok yarışmaya katıldık ve iyi dereceler aldık. Antrenmanlarımız devam ediyor uzun zamanda amacımız Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir derece almak ve milli takıma sporcu yetiştirmek. Bu sporu yapmak için azim, hırs ve çok çalışmak gerekiyor. Elde ettiğimiz başarıları sporcularımızın azim ve hırsı ile yakaladık. Önümüzde minikler Türkiye ve minikler salon yarışması var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Kursumuz herkese açık" dedi.

Okçuluk kursu öğrencilerinin hedefi Milli takımda oynamak

Bartın'da okçulukla tanıştığını ifade eden Sueda Kübra Bayır (11), "Önce geleneksel okçuluk ile başladım. Cizre'ye geldikten sonra olimpik okçuluğa gelmeye başladım. Şanlıurfa ve Mersin' de yarışmalara katıldık. Önümüzde okul sporları yarışması var. Çalışmalarımla inşallah birinci olacağım" dedi.

Bir yıldır okçuluğa geldiğini aktaran Abdullah Yakışan, "Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Okuldan arda kalan zamanımı burada geçiriyorum. Buraya gelip okçuluk eğitimi almam bana mutluluk kazandırıyor. Okçulukta başarılı olmak için çok çalışmamız lazım, azim ve güçte gereklidir" diye konuştu.

Cizreli çocuklar Mete Gazoz'u örnek aldı

Okçuluğa, Mete Gazoz'un Tokyo'da elde ettiği birincilikten sonra başladığını dile getiren Yusuf Şaşmaz, "Cizre'de açılan okçuluk kursunun açıldığını duyduğumda bende direkt gelip kaydımı yaptım. İdil'de birinci, Mersin'de 54., Urfa'da 4.'üncü oldum. Hayalim milli takımda oynamak ve başarılar elde etmektir. Evimiz Cizre'de değil. Okçuluğa gelmek için teyzemlerde kalıyorum. Hedeflerimi gerçekleştirmek için yaz aylarında her gün buraya gelip okçuluk eğitimlerini gördüm. Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Okçuluğa Cizre'de başladığını aktaran Enes Ocak ise, "Birçok yarışmada derece yaptım. Bu sporu yapmak için azim, hırs ve çok çalışmak gerekiyor. Hocamızın dediklerini uyguladığımız için çok iyi dereceler yaptık. Olimpiyat şampiyonumu Mete Gazoz ile tanışmak istiyorum. Türkiye şampiyonasına hazırlanıp iyi bir derece yapmak istiyorum. Cizre'de boş zamanlarımı burada antrenmanlar yaparak geçiriyorum. Burada böyle bir sporun olması beni çok mutlu etti. Okuldan arta kalan zamanlarımı burada değerlendiriyorum. Okçuluk çok güzel ve eğlenceli bir spor. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum" dedi. - ŞIRNAK