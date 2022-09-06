Şırnak haberi... Şırnak'ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Şırnak haber... Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çalışma başlattı. Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 61 adet sikke, 1 adet yüzük ve 3 adet takı obje ele geçirildi. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Şırnak Cizre 3. Sayfa Haberler

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