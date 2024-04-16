Cizre'de Kaçak Keklik Avına Yüksek Cezalar
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı şekilde 23 keklik avladığı tespit edilen üç kişiye 122 bin 630 lira idari para cezası verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak avcılara yönelik farklı tarihlerde yapılan denetimlerde ele geçirilen 23 kınalı kekliğe el konuldu.
Denetimlerde, avlanma mevsimi dışında keklik avladıkları tespit edilen M.K, M.L. ve A.E'ye toplam 122 bin 630 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.