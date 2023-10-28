Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri dahilinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında Cizre Devlet Hastanesi futbol takımı şampiyon oldu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı himayesinde İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri dahilinde organize edilen ve 16 kurumun başvurduğu kurumlar arası futbol turnuvasında Cizre Devlet Hastanesi futbol takımı, İlçe Sağlık Müdürlüğü futbol takımını yenerek şampiyon oldu.

Cizre Hamit Özalp Şehir Stadyumunda oynanan final maçında Cizre Devlet Hastanesi futbol takımı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü futbol takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımın üstün gelme gayreti ile centilmence oynadığı ve kıran kırana geçen müsabaka Cizre Devlet Hastanesi futbol takımının üstünlüğü ile sona erdi. Cizre Devlet Hastanesi futbol takımı aldığı bu galibiyet ile Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon oldu.

Düzenlenen kurumlar arası futbol müsabakalarında sağlık kurumlarının finale kalmasının gurur verici olduğuna vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın, "Centilmence bir oyun sergileyen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Cizre Devlet Hastanesi oyuncularını ve teknik ekipleri ile seyircilerini tebrik ediyorum" dedi. - ŞIRNAK