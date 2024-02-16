Cizre'de Polis Ekipleri Dolandırıcılık Konusunda Uyarıda Bulundu

Cizre ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

"Güvenli Yaşam Projesi" kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli iletişim yolu ile dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ekipler, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi.