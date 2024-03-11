Cizre'de polisler öğrencilere meslek tanıttı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler öğrencilere mesleklerini tanıttı.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerle görüştü, onlara meslekleri ile ilgili bilgi verdi.

Polisler öğrencilere meslek tanıtımının yanı sıra genel güvenlik konuları ve trafik kuralları ile ilgili de bilgilendirme yaptı.

Çocuklarla oyunlar oynayan ekipler, onlara boyama kitabı ve boya kalemi hediye etti.