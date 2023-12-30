İsrail'in Gazze'ye saldırıları Cizre'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto edildi.

Şehri Nuh Platformu öncülüğünde düzenlenen "Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kale Mahallesi Sur Dibi Parkı önünde bir araya gelen katılımcılar Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İshak Akdeniz, Gazze'de yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Akdeniz, "Alim olup bu davayı her yerde anlatacağız. Mühendis olup sizi koruyacak teknolojiler geliştireceğiz. Yazar olup dünyaya destanınızı yazacağız. Asker olup sizi kurtarmaya geleceğiz." diye konuştu.

Programda, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve HÜDA PAR Cizre İlçe Başkanı Reşit Gözüngül de konuşma yaptı.