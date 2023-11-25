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RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara ile maç için hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti.