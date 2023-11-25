RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara ile maç için hazır
Son Güncelleme:
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a hareket etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Parolapara ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'ya konuk olacak.
Kaynak: AA / Spor