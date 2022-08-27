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Son dakika haber: Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu

Yerel Haberler

Son dakika haber: Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu

Son dakika yerel haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 tonluk bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis şehit, 75 polis de yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 tonluk bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis şehit, 75 polis de yaralandı. İlçede şehitler unutulmayarak mevlit okutuldu.

Cizre Hz. Nuh Camisinde ilçe müftülüğü imamları tarafından Kur'an'ı Kerim ve mevlit okundu. Yapılan programa, Şırnak İl emniyet Müdürü, Cizre İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe jandarma komutanı, ilçe müftüsü, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an'ı Kerim ve mevlit sonrası ilçe müftüsü Süleyman Baran şehit ve gaziler için dua etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Şırnak Cizre Yerel Haberler Son Dakika

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