Cizre'de 19 Mayıs coşkusu - Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü coşku ile kutlandı.

Cizre ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet parkındaki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başladı. Tören, daha sonra Cizre Şehir Stadyumu'nda devam etti. İlçe stadyumundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akabinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparken öğrenciler 19 Mayıs Bayramı için hazırladıkları şiir ve konuşmaları okudular.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Garnizon Komutanı Hakan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay tarafından verildi.

Etkinlik, protokol üyelerinin de katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Spor