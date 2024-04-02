Şırnak'ta kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki genç, boğulma şüphesiyle Dicle Nehri'nde aranıyor.

Konak Mahallesi'ndeki evinden 22 Mart'ta çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Muhammed Bavli'yi kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibince Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

Muhammed Bavli'nin bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.