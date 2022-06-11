Hayırsever iş insanından 850 yatılı Kur'an kursu öğrencisine yemek ziyafeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayırsever iş insanından 850 yatılı Kur'an kursu öğrencisine yemek ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hayırsever iş insanından 850 yatılı Kur'an kursu öğrencisine yemek ziyafeti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emekli bir imamın girişimleri ile hayırsever bir iş insanı tarafından ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören 850 öğrenci için yemek verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emekli bir imamın girişimleri ile hayırsever bir iş insanı tarafından ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören 850 öğrenci için yemek verildi.

Cizre'de faaliyet gösteren yatılı Kur'an kurslarında eğitim gören 400 kız, 450 erkek toplam 850 öğrenci, hayırsever bir iş insanının Cudi Dağı eteklerindeki bir restorantta düzenlemiş olduğu yemekte bir araya geldi. Emekli imam Mansur Çorak, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak için hayırsever bir iş insanından yardım istedi. Emekli imamın yardım talebini geri çevirmeyen ve isminin açıklamayan hayırsever iş insanı, Cudi Dağı eteklerinde bulunan bir restorantta öğrenci ve eğitmenler için piknik havasında bir yemek programı düzenledi. Yemek programına katılan öğrenciler hem yemeğin hem de doğada dolaşmanın keyfini yaşadı.

Amaçlarının Kur'an kursu öğrencilerini farklı bir etkinlikte bir araya getirmek olduğunu söyleyen emekli imam Mansur Çorak, "Öğrencilerimizin bir araya gelmesini sağlayan hayırsever iş insanına ve bizleri yalnız bırakmayan İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve müftülük çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Cizre Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title