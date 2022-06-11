Hayırsever iş insanından 850 yatılı Kur'an kursu öğrencisine yemek ziyafeti - Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde emekli bir imamın girişimleri ile hayırsever bir iş insanı tarafından ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören 850 öğrenci için yemek verildi.

Cizre'de faaliyet gösteren yatılı Kur'an kurslarında eğitim gören 400 kız, 450 erkek toplam 850 öğrenci, hayırsever bir iş insanının Cudi Dağı eteklerindeki bir restorantta düzenlemiş olduğu yemekte bir araya geldi. Emekli imam Mansur Çorak, ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri bir araya getirip kaynaşmalarını sağlamak için hayırsever bir iş insanından yardım istedi. Emekli imamın yardım talebini geri çevirmeyen ve isminin açıklamayan hayırsever iş insanı, Cudi Dağı eteklerinde bulunan bir restorantta öğrenci ve eğitmenler için piknik havasında bir yemek programı düzenledi. Yemek programına katılan öğrenciler hem yemeğin hem de doğada dolaşmanın keyfini yaşadı.

Amaçlarının Kur'an kursu öğrencilerini farklı bir etkinlikte bir araya getirmek olduğunu söyleyen emekli imam Mansur Çorak, "Öğrencilerimizin bir araya gelmesini sağlayan hayırsever iş insanına ve bizleri yalnız bırakmayan İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve müftülük çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel