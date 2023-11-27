Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki genç için Dicle Nehri'nde yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, ekipler görev yerlerine döndü.

Cizre'de kaybolan genç için yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle 17 Kasım'dan bu yana Dicle Nehri'nde sürdürülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

İlçede 16 Kasım'da kaybolan lise öğrencisi Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine Şırnak ve Van AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre ve Şırnak Emniyet müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla 17 Kasım'dan bu yana sürdürülen arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, çevre illerden gelen ekipler de görev yerlerine döndü.