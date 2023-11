Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolduğu bildirilen 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp, boğulma şüphesi ile 6 gündür Dicle Nehri'nde su altında ve üstünde, havadan ve sınır hattında aranıyor.

Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Demiralp'ın bulunması için AFAD, Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İHA Bürosu seferber oldu.

Altı günden bu yana kardeşinin bulunması için Dicle Nehri kenarında ailece beklediklerini ifade eden Lokman Demiralp, kardeşinin geçtiğimiz hafta perşembe günü evden çıktıktan sonra saat 12.30'da çevre yolu köprüsü mevkiinde nehir kenarına indiğini ve daha sonra çıkışının görülmediğini söyledi.

Nehir kenarına indiği bölgede kardeşinin cep telefonunu bulduklarını belirten Demiralp, kendisinden başka bir iz bulamadıklarını, bulamayınca emniyete haber verdiklerini ve onların da arama kurtarma ekiplerine haber vererek bulunması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Altıncı günde arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Demiralp, şöyle konuştu:

"Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadık. Arama kurtarma ekipleri Suriye hududuna kadar aramaya devam edecekler. Biz ailesi olarak Cizre'den Habur Sınır Kapısı'na kadar Dicle Nehri kenarında bulunan köylerde ikamet eden vatandaşlardan rica ediyoruz kardeşimin ölüsünü veya dirisini gören ve duyanlar lütfen en yakın güvenlik birimine veya bizlere haber versinler. Altı günden bu yana nehir kenarında perişan bir durumdayız. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Kardeşim sorunsuz bir kişiydi. Evden okula, okuldan da eve gelirdi."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek ise 16 Kasım tarihinden bu yana Cizre'de kayıp bir çocuğun olduğunu, kaybolan çocuğun durumunda herhangi bir şüphe olmadığı için çocuğun farklı bir şekilde arandığını dile getirdi. İşlek, çocuğun cep telefonunun ailesi tarafından Dicle Nehri kenarında bulunması ve çocuğun suda kaybolması şüphelerinin artması üzerine bütün ekipleri seferber ettiklerini ifade etti.

"Devletin tüm imkanları seferber edildi"

"Valimizin talimatı ile Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibine bağlı 6 dalgıç ile çalışmalar su altı ve su üstünde bütün titizliği ile devam ediyor" diyen İşlek, "Su üstünde botlar ile Silopi istikameti sınır hattı boyunca yaklaşık 15 kilometre ekiplerimiz tarafından tarandı. Aynı zamanda AFAD'ın da su altı dronu ile dalgıçların yapmış olduğu çalışmalara destek veriyoruz. Bunun yanında da Şırnak İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) bürosunda görevli personeller de emniyete ait İHA ve dronlarla sazlık alanlar, göletler, kayalık çevresi ve kıyı kenarlarında havadan görüntü alarak yapılan çalışmalara destek veriyorlar" diye konuştu.

AFAD'ın sekiz personelinin de tam teçhizatlı bir şekilde sınır hattı boyunca kilometrelerce yürüyerek nehir kenarını taradığını aktaran İşlek, "Biz, AFAD ve Şırnak Valiliğine bağlı tüm birimler olarak devletin bütün imkanlarını çocuğun bulunması için seferber etmiş bulunmaktayız. Ancak suda arama çalışmaları sabır gerektiren ve bazen uzun süren işlerdir. 45 gün süren vakalar olmuştur, 30 gün süren vakalar olmuştur. Aynı saatte bulduğumuz vakalar olmuştur. Biz bütün imkanlarımızla her yeri ve her karışı didik didik ve titizlikle arıyoruz ve inşallah kısa sürede buluruz. Çalışmalarımıza DSİ de Ilısu Barajı'nın bütün ünitelerini kapatarak destek verdi. Elimizden geleni yapıyoruz ve umutluyuz. Şu ana kadar bu bölgede yaşanan boğulma vakalarımızda bulmadığımız bir vaka olmadı. Ama şu an bu durum bizim açımızdan biraz uzun sürdü ancak ekiplerimiz sabırla aramaya devam edeceklerdir" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK