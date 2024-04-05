Cizre'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak, Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Hz. Nuh Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, ilahiler seslendirildi. Konak Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı'nda devam eden programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı.

Programa Vali Cevdet Atay, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK