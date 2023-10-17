Cizre Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezona hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son iki sezonu ilk 8 içerisinde tamamlayan Cizre Belediyespor, yeni sezonda da aynı başarıyı yakalamak istiyor. Yenilenen kadrosuyla sezonun ilk haftasında Brand Group Alanya Belediyespor ile karşılaşacak olan takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son iki sezonu ilk 8 içerisinde tamamlayan Cizre Belediye spor, yeni sezonda da aynı başarıyı yakalamak istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'üncü sezona hazırlanan yeşil-kırmızı ekip, geçen yıl kadrosunda bulunan Çağatay Durmuş ve Ömer Faruk Dur ile yeniden anlaşırken, 10 oyuncuyu da renklerine bağladı.

Yenilenen kadrosuyla sezonun ilk haftasında yarın kendi sahasında Brand Group Alanya Belediye spor ile karşılaşacak takım, hazırlıklarını Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda sürdürdü.

Çağlı: "İyi bir takımımız var"

Cizre Belediye spor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, AA muhabirine, üçüncü sezonlarını geçirecekleri ligde ilk yılı 6. bitirdiklerini, Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil ettiklerini ve kupayı kazanarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, ikinci yılda da ilk 8'de yer aldıklarını anımsattı.

Bu yıl da aynı başarıyı yüzde 90 yenilenen oyuncu kadrosuyla yakalamak için yola çıktıklarını anlatan Çağlı, "2 oyuncu daha almak istiyoruz. Onlar da bir hafta içerisinde takıma katılacaklar. İyi bir takımımız var." diye konuştu.

Cizre'de spor salonunun 2-3 hafta içerisinde hazır hale geleceğini ve ardından müsabakalarını ilçede oynayacaklarını aktaran Çağlı, daha fazla taraftar desteğiyle ligde kalıcı başarılar elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

Ülkede birçok büyükşehir belediye olmasına rağmen ilçe takımı belediyesi olarak voleybolun en üst liginde mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Çağlı, "Yeni hizmete açılacak spor salonumuzda bundan sonra kendi evimizdeki müsabakalarda dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Taraftarlarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü onların gurur duyacakları bir takım oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Şahin: "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik"

Cizre Belediyespor Voleybol Takımı Başantrenörü Nuri Şahin de yeni sezonda da play-off ve Avrupa Kupası'nı hedeflediklerini aktardı.

Bu yıl yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"45 gün önce başladığımız hazırlık döneminin ardından yarın lige start veriyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Oynadığımız turnuva ve hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Bunları gidermek için çalışmalarımızı yaptık. Alanya Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Umarız seyircilerimizin de desteğiyle bu maçı kazanıp lige moralli gireriz. İlk 2 yıl Şırnak'taki sahada oynadık ama yeni sahamız da faaliyete geçiyor. Artık daha coşkulu bir seyirci ile sahamızda daha iyi sonuçlar alırız."

Oyunculardan Ömer Faruk Dur ise yeni sezonda ilk 8'e girmek için çalıştıklarını, bunu başarabilecek bir takım kurulduğunu belirtti.

Yeni kurulan bir takımda ilk başta çeşitli uyum sorunu olabileceğini de ifade eden Dur, çok çalışarak bu sorunların üstesinden geleceklerini bildirdi.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, ilk maçlarını Alanya Belediyespor ile yapacaklarını aktaran Dur, maçın önemli olduğunu, lige güzel bir galibiyetle başlamak istediklerini anlattı.

Takımın smaçörlerinden Ehsan Daneshdoust??????? da lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah hem takımımız hem de taraftarlar için iyi bir sezon olacak. Hedefimiz ilk 8 içinde yer almak." dedi.