Cizre'de Öğretmenlerin Resim Sergisi Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan öğretmenlerin hazırladığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde 40 eserden oluşan "Karma Resim Sergisi"nin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, sergilenen resimleri inceledi, öğretmenlerden bilgi aldı.

Cizre Görsel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Ayşenur Aytekin Kocaman, gazetecilere, farklı okullarda görev yapan öğretmenlerin güzel çalışmalar hazırladığını söyledi.

Mozaik, baskı, portre ve kara kalem gibi güzel resimlerin sergide yer aldığını belirten Kocaman, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cizre Merkez Anadolu Lisesinde resim öğretmeni İzzet Özdemir de sergiye olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonra da bu tür çalışmaların devam edeceğini kaydetti.