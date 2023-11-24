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Cizre'de Polisler Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

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Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu öğrencilerine polis mesleği hakkında bilgilendirme ve genel güvenlik tedbirleri konusunda sunum yaptı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin toplumsal, eğitici, tanıtıcı faaliyet ve etkinlikleri devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde Cizre Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu öğrencilerine, polis meslek tanıtımı, genel güvenlik tedbirleri, trafik kuralları sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Toplum destekli polislerin öğrencilerle eğitici zaman geçirdiği etkinlikte, minik öğrenciler polisleri eğitim gördükleri merkezi gezdirdi.

Kaynak: AA / Spor

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