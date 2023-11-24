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Cizre'de Polisler Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi Anaokulu öğrencilerine polis mesleği hakkında bilgilendirme ve genel güvenlik tedbirleri konusunda sunum yaptı.