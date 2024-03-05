Cizre'de Anaokulu Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı
Cizre ilçesinde bulunan Sevgi Yuvası Anaokulu'nda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından polislik mesleği tanıtıldı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında minik öğrencilerle oyunlar oynandı ve hediyeler dağıtıldı.
Cizre ilçesinde anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Sevgi Yuvası Anaokulunda etkinlik düzenledi.
Minik öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan ekipler, çocuklara değişik hediyeler dağıttı.