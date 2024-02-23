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Şırnak'ta Yasa Dışı Yollardan Getirilen 4 Hint Şebeği Ele Geçirildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında durdurulan bir kamyonette, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 4 Hint şebeği ele geçirildi. Kamyonet sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve şebekler Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşa dışı yollardan yurda getirilen 4 Hint şebeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler kamyonetin kasasında yaptığı aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 4 Hint şebeği ele geçirdi.

Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı. Hint şebekleri Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Cizre 3.Sayfa Güncel Haberler

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