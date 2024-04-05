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Cizre'de Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası Kutlandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Hz. Nuh Camisi'nde düzenlenen mevlit programında İlçe Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Daha sonra Konak Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanlar anıta karanfil bıraktı.

Programlara, Vali Cevdet Atay, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdurrahim Alkış, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Polis Haftası Şırnak Cizre Güncel Haberler

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