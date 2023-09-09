Şırnak'ta Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Şırnak'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları bilgilendirip, Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasını tanıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri, Hökenek Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara kadınlara yönelik olarak, 'kadına karşı şiddet nedir, şiddetin türleri nelerdir, şiddet mağduru kişi nasıl bir yol izlemeli' şeklindeki başlıkları anlattı. KADES hakkında bilgilendirmeler yapan ekipler, kadınların kişisel telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında bilgilendirmede bulundu. - ŞIRNAK