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Cizre'de arıza yapan otobüs ve otomobil itilerek yol kenarına çekildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bozulan bir belediye otobüsü ve bir otomobil polis ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde bozulan bir belediye otobüsü ve bir otomobil polis ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dörtyol mevkisinde farklı saatlerde belediyeye ait şehir içi otobüs ile otomobil arıza yaptı. Trafiği aksatan araçları İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları ve vatandaşlar, iterek yol kenarına çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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