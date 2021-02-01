Çin'den "Myanmar'daki sorunların anayasal ve yasal çerçeve içinde çözülmesi" çağrısı

Çin, Myanmar'daki askeri darbenin ardından taraflara "farklılıklarını anayasal ve yasal çerçeve içinde çözmeleri" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasından haberdar olduklarını, henüz duruma ilişkin bilgi edinmeye çalıştıklarını belirterek, "Çin, Myanmar'ın dost komşusudur. Tarafların farklılıklarını anayasal ve yasal çerçeve içinde çözmesini, siyasi ve toplumsal istikrarı korumasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen ay Myanmar'ı ziyaretinde Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Ming Ang Hlaing ile de görüşmüştü.

Bakanlık Sözcüsü Venbin, Bakan Vang'ın ordunun yönetime el koyma planından haberi olup olmadığı ve Pekin yönetiminin darbeyi kınayıp kınamayacağı sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan, Çin devlet medyasının olayı aktarırken "darbe" sözcüğü kullanmaması dikkati çekti. "Global Times" gazetesi Myanmar ordusunun olağanüstü hal ilan ettiğini aktarırken olayı "iktidar devri" olarak yorumladı.

Gazete, konuyla ilgili haberinde, "Batı medyası, olayı de facto bir darbe olarak yorumlarken, iktidarın devri, Myanmar'ın yeni seçilmiş parlamentosunun kasımdaki seçimlerin ardından yapacağı ilk oturumun öncesine denk geldi." ifadelerini kullandı.

Çin, daha önce Myanmar'daki askeri dikta yönetimlerini desteklemiş, ancak Ang San Suu Kyi liderliğindeki sivil hükümet ile de yakın ilişkiler kurmuştu.

Pekin yönetiminin Myanmar'dan geçen petrol ve doğal gaz boru hatları ve Yol ve Kuşak Girişiminin parçası olarak, ulaştırma altyapı projelerini içeren Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru projeleri nedeniyle komşu ülkede ekonomik çıkarları bulunuyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin