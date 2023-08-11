Myanmar'da Çiftçiler Muson Hasadı İçin Hazırlık Yapıyor
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Myanmar'da çiftçiler, bu yılki muson hasadı için Yangon kentinin eteklerindeki çeltik tarlalarında fide dikmeye başladı. Geçen yıl elde edilen karın artmasıyla birlikte çiftçiler büyük umutlarla tarlalara çalışmaya başladı.
Çiftçiler, Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide dikiyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
YANGON, 11 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'da çiftçiler bu yılki muson hasadı için büyük umutlarla Yangon kentinin eteklerindeki çeltik tarlalarında fide dikmekle meşgul.
Geçen yılki hasattan elde edilen karın önemli ölçüde artmasıyla harekete geçen Myanmarlı çeltik çiftçileri, Temmuz ayında yağmurla beslenen tarlalarda çeltik yetiştirmek için hazırlıklara başladı.
Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide diken bir çiftçi, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Çiftçiler, Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide dikiyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Çiftçiler, Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide dikiyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Çiftçiler, Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide dikiyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Çiftçiler, Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide dikiyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Çiftçiler, Myanmar'ın Yangon kentinin eteklerindeki bir çeltik tarlasında fide dikiyor, 8 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)