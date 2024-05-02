Hindistan, Myanmarlı göçmenleri sınır dışı etti

Hindistan, Myanmar Cuntası ile darbe karşıtları arasında çıkan çatışmalardan kaçarak ülkeye sığınan 38 Myanmarlı göçmeni sınır dışı etti.

Hindistan, Myanmar Cuntası ile darbe karşıtları arasında çıkan çatışmalardan kaçarak Hindistan'a sığınan göçmenlere karşı adım attı. Manipur Başbakanı N. Biren Singh yaptığı açıklamada, Myanmar'dan gelen yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin ilk aşamasının tamamlandığını belirtti. Singh, "Bugün 38 göçmen daha Hindistan'ın Manipur eyaletinden ayrıldı" dedi.

İlk aşamada toplam 77 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini aktaran Singh, bir Hindistan vatandaşının da Myanmar'dan geri getirildiğini bildirdi. Yasadışı göçmenlerin kimlik tespitine devam edildiğini aktaran Singh, "Sınırlarımızı ve ülkemizi güvende tutalım" ifadelerini kullandı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koymasının ardından binlerce sivil ve yüzlerce asker sınırı geçerek Hindistan'a sığınmıştı. Myanmar'da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında artan şiddet olaylarında en az 220 kişi hayatını kaybetmişti. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) üyesi olan Singh, mart ayında sınır dışı işlemlerinin başladığını bildirmişti. - YENİ DELHİ