Myanmar'da Ahşap Oymacıları Zor Şartlarda Çalışıyor
Güncel Haberler
YANGON, 24 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde ahşap heykel parçası üzerinde çalışan bir heykeltıraş, 22 Kasım 2022.
YANGON, 24 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde ahşap heykel parçası üzerinde çalışan bir heykeltıraş, 22 Kasım 2022.
Myanmar'daki ahşap heykel sanatının merkezi olarak bilinen Darpein kentindeki heykeltıraşlar, hammadde sıkıntısı yüzünden işyerlerini Myanmar'ın diğer bölgelerine taşınmak zorunda kaldı.
Halk arasında Darpein ahşap heykel köyü olarak bilinen ve Yangon kent merkezinin yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusunda yer alan küçük kasaba, 1000'den fazla ahşap oymacısına ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel