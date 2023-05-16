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Kasırganın vurduğu Myanmar'da can kaybı 60'a yükseldi

Kasırganın vurduğu Myanmar'da can kaybı 60'a yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Myanmar'da etkili olan Mocha Kasırgası'nda can kaybı 60'a yükseldi.

Myanmar'da etkili olan Mocha Kasırgası'nda can kaybı 60'a yükseldi.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da hafta sonundan bu yana etkili olan Mocha Kasırgası'nda bilanço artıyor. Birçok bölgenin sular altında kaldığı Arakan eyaletinde, şu ana kadar 60 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yetkililer can kaybının daha da artmasından endişe ederken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Kasırgada 100'den fazla kişinin kayıp olduğu aktarılarak, kasırgadan etkilenenlere temel insani yardım malzemesi yardımı yapılacağı bildirildi. Kasırga nedeniyle birçok noktada iletişim hatları ve altyapının kullanılamaz hale gelirken, Sagaing ve Magway kentlerinde tarım arazilerinin de kasırgadan etkilendiği kaydedildi. - ARAKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güney Asya Myanmar Arakan 3. Sayfa Haberler

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