Myanmar'ı Vuran Mocha Kasırgası'nda 5 Kişi Öldü

Myanmar'da devlet medyasının bildirdiğine göre, Mocha adı verilen aşırı şiddetli siklonik fırtınanın Pazar günü ülkeyi vurmasının ardından beş kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da devlet medyasının bildirdiğine göre, Mocha adı verilen aşırı şiddetli siklonik fırtınanın Pazar günü ülkeyi vurmasının ardından beş kişi hayatını kaybetti.

Devlet İdare Konseyi (SAC) Başkanı Min Aung Hlaing Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Felakete iyi hazırlanıldığı için güçlü fırtına en az kayıpla başarılı şekilde atlatıldı" dedi.

Shan eyaletindeki Tachileik ilçesinde iki kişi, Arakan eyaletindeki Sittwe ve Taungup kasabalarında birer kişi ve Ayeyarwady bölgesindeki Yekyi kasabasında bir kişi hayatını kaybetti.

Basında çıkan haberlere göre Mocha Kasırgası 864 ev, 11 ibadethane, 16 manastır, 64 okul, 14 hastane ve klinik, 7 telekom kulesi, 71 elektrik direği ve 38 bakanlık binasına zarar verdi.

Mocha Kasırgası'nın vurduğu bölgeler ve eyaletler arasında Arakan, Ayeyarwady, Bago, Yangon, Magway, Sagaing, Chin, Mandalay ve Nay Pyi Taw Konsey Bölgesi yer alıyor.

Mocha Kasırgası Pazar günü Myanmar'ın batısında bulunan Arakan eyaletindeki Sittwe yakınlarında, saatte 130 mil (yaklaşık 209 km/s) seviyesine varan rüzgarlarla karaya ulaştı ve ülkedeki yaklaşık 500 bölge ve köyde mal kaybına neden oldu.

Arakan ve Chin eyaletlerindeki kasabalarda can ve mal kaybında artış olup olmadığını tespit etmek için soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Pazartesi günü, Mocha Kasırgası'nın en ağır mal kaybına neden olduğu Arakan eyaletindeki 17 ilçeyi doğal afet bölgesi ilan etti.

Myanmar'ın hava durumu ajansının Pazartesi öğleden sonra yayımladığı rapora göre, Mocha Kasırgası zayıflayarak Çin üzerinde alçak hava basıncına dönüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.(XHTV)