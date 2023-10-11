Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 27 bin 302 kişi yerinden oldu. Sel felaketi sonucu 27 bin 302 kişi 47 barınağa yerleştirildi. Bölgedeki arama kurtarma operasyonları devam ederken, selden etkilenenlere yardım gönderiliyor.

Myanmar'da Sel Felaketi: 27 Bin Kişi Yerinden Oldu

Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 27 bin 302 kişi yerinden oldu.

Myanmar'da, hafta sonu etkili olan Muson yağmurları Bago bölgesindeki nehirde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Kentte meydana gelen sel felaketi sonucu 27 bin 302 kişi 47 barınağa yerleştirildi. Yetkililer, Bago'da demiryolu seferlerinin Pazar gününden bu yana askıya alındığını açıkladı.

Bölgedeki arama kurtarma operasyonları devam ederken, selden etkilenenlere yetkililer tarafından yardım gönderildiği öğrenildi. - YANGON