Çin'in Yunnan Eyaletinde Su Sıçratma Festivali Kutlandı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Myanmar sınırda bulunan Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli'ne bağlı Mangshi kentinde geleneksel su sıçratma festivali kutlamalarına on binlerce kişi katıldı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Myanmar sınırda bulunan Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli'ne bağlı Mangshi kentinde geleneksel su sıçratma festivali kutlamalarına on binlerce kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında kostümler giyen insanlar, su sıçratarak festival neşesini canlandırmak için Mangshi Meydanı'na akın etti.

İnsanlar, şans getirdiğine inanılan suyu yoldan geçenlere de sıçratarak içten iyilik dileklerini iletti.

Festival, Dai ve Deang gibi yerel etnik azınlıklar arasında güneş yeni yılını kutlamak için düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mangshi'den bildiriyor.(XHTV)