Myanmar'da Geleneksel Thadingyut Festivali Başladı

Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 28 Ekim'de başladı. Budistlerin ışık festivali olarak bilinen bu festivalde evler, işyerleri ve sokaklar fenerlerle süsleniyor ve çocuklar sokaklarda oyunlar oynuyor.

YANGON, 29 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın geleneksel festivali Thadingyut bu yıl 28 Ekim'de başladı. Işık festivali diye de bilinen ve üç gün süren bu festival, Güneydoğu Asya ülkesinde geleneksel Thingyan su festivalinden sonraki en popüler ikinci festival.

Budistler ışık festivali sırasında evlerine, işyerlerine ve sokaklara süsleme amaçlı fenerler asıyor ve çocuklar ise sokaklarda oyuncak fenerlerle oyunlar oynuyor.