Myanmar'da Thingyan Su Festivali coşkusu

ÇEKİM TARİHİ: 14 Nisan 2024

Yangon'daki Thingyan Su Festivali'nden çeşitli görüntüler

Myanmar'ın geleneksel Thingyan Su Festivali'nin ikinci günü olan Pazar günü de ülkenin dört bir yanındaki insanlar doyasıya eğlendi.

Festivale özgü insanların birbirlerine su sıçratma geleneği, geçmişteki hataların sembolik olarak temizlenmesini ve gelecek yıl için yeni bir başlangıcı temsil ediyor.

Ülke genelinde canlı dans gösterileri, festivalin coşkulu atmosferine katkıda bulunuyor.

Bu yılki Thingyan Su Festivali, Salı gününe kadar dört gün sürecek. Myanmar Yeni Yılı, Çarşamba gününe denk geliyor.

Thingyan Su Festivali, yıl boyunca her ay kutlanan 12 mevsimlik festivaller arasında en ünlü festival olarak büyük bir kültürel öneme sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)