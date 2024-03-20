Aung San Suu Kyi'nin villasına teklif gelmedi

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin açık arttırmada satışa çıkarılan villasına teklif gelmedi.

Myanmar'da 2021 yılındaki darbenin ardından görevden alınan ülke lideri Aung San Suu Kyi'nin villasının kardeşi ile yaşadığı mülkiyet anlaşmazlığı sonucu mahkeme tarafından ocak ayında satışa çıkarılmasına karar verilmişti. Açık arttırma ile 90 milyon dolara satışa çıkarılan Kyi'nin villasına teklif gelmedi. Kyi'nin avukatları, devrik liderin rızası olmadan gerçekleştirilen açık arttırmaya itiraz etti.

Kyi, 2022'den bu yana avukatları ile görüşemiyor.

Villa, Kyi kadar meşhur

Myanmar'ın Yangon kentinde göl kenarında bulunan iki katlı villa, kardeşlerinden birinin eski evlerinin havuzunda boğularak hayatını kaybetmesinin ardından 1953 yılında Kyi'nin annesine verildi. Villada büyüyen Aung San Suu Kyi, yaşadığı ABD ve İngiltere'den 1988 yılında ülkesine dönüşünde söz konusu villada hasta annesiyle ilgilendi. Kyi'nin 1988 yılında siyasi kampanyalarının başladığı yer olan villa, Kyi'nin Partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin ilk genel merkezi olarak kullanıldı. Devrik lider, 2010 yılına kadar toplamda 15 yıl süren üç dönemki ev hapsini de bu villada çekti.

2009 yılında gölden yüzerek Kyi'i görmeye çalışan ABD'li bir şahıs, 3 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Kyi, 2010 yılında serbest kaldığında ise siyasi görüşmelerini yapmaya başladığı villasında 2011 yılında eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2012 yılının Kasım ayında da eski ABD Başkanı Barack Obama olmak üzere yabancı liderleri ağırlamaya başladı. Kyi, 2012 yılında milletvekili olarak seçilmesinin ardından vaktinin büyük bir kısmını başkent Naypyidaw'daki evinde geçirmeye başladı.

Anlaşmazlık 2000 yılında başladı

Kyi ile ABD vatandaşı olan kardeşi Aung San Oo arasındaki mülkiyet tartışmaları ilk olarak 2000 yılında başladı. Evin Kyi'ye ait olmasına itiraz eden San Oo, yıllar içerisinde villaya ilişkin birçok kez yasal hak talebinde bulundu. 2016 yılında Yangon'daki mahkeme, villanın Kyi'ye ait olduğuna ancak arazinin yarısını Kyi'nin kardeşinin alma hakkına sahip olduğuna hükmetti. 2018 yılında ise Yüksek Mahkeme, mülkün satılması ve elde edilen kazancın da paylaşılmasına yönelik temyiz başvurusunu karara bağlamadı. - NAYPYİDAW